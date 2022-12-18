Сьогодні від російських обстрілів Херсону загинули двоє і постраждали четверо людей
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Сьогодні від ворожих обстрілів Херсону загинули двоє і постраждали четверо людей.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ворог не припиняє обстрілювати Херсонську територіальну громаду. Станом на 15-ту годину вже відбулося 12 обстрілів, є двоє загиблих і чотири постраждалих", - сказала Лугова.
За її словами, ворог обстрілював мікрорайон Херсону Острів, нафтогавань, також прилітало у центр, Антонівку, Комишани, ворог не припиняє обстрілювати місто.