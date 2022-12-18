Держспецзв’язку попереджає про нову кібератаку, спрямовану на представників сектору безпеки та оборони

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, попереджає про кібератаку на користувачів системи DELTA.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язку в телеграм-каналі.

"DELTA – це створена за стандартами НАТО національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України та Сили безпеки та оборони. Зокрема, це програмне забезпечення дозволяє військовим оперативно дізнаватися важливі дані про противника", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляють у CERT-UA, 17 грудня Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України отримав інформацію про поширення повідомлень щодо необхідності оновлення сертифікатів у системі DELTA. Такі повідомлення надходять у месенджерах, а також на електронну пошту. До того ж для розсилки зловмисники використовують скомпрометовану електронну адресу одного із співробітників оборонного відомства.

"У повідомленнях містяться вкладення у вигляді PDF-документів, що імітують військові дайджести та мають посилання на шкідливий ZIP-архів. При переході за посиланням у повідомленні на комп'ютері в результаті буде здійснено запуск двох шкідливих програм", - ідеться в повідомленні.

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У Держспецзв'язку нагадали, що у грудні було зафіксовано розсилання електронних листів із небезпечним вкладенням нібито від імені ДСНС України – зловмисники використали тему іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Відомство закликає обережно ставитися до будь-яких надходжень.

"Навіть якщо, на перший погляд здається, що вони надійшли від представників державних органів, служб, установ. Не відкривайте надіслані вкладення і не переходьте за посиланнями, якщо не впевнені у їхній безпеці", - зазначають у повідомленні.

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