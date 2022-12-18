Збірна Аргентини виграла ЧС-2022 з футболу, здолавши у фіналі по пенальті Францію

Перемогою збірної Аргентини завершився у Катарі XXII чемпіонат світу з футболу.

У фіналі Мундіалю аргентинці обіграли у серії післяматчевих пенальті національну команду Франції - 4:2 (ігровий час - 3:3), передає Укрінформ.

Рахунок на "Національному стадіоні" у Лусаїлі відкрив Ліонель Мессі, який реалізував 11-метровий удар на 23-й хвилині. Анхель Ді Марія подвоїв перевагу південноамериканців на 36-й хвилині після результативного пасу Алексіса Макаллістера.

Після перерви паритет у матчі відновив нападник "трикольорових" Кіліан Мбаппе, який оформив дубль на 80-й (з пенальті) та 82-й хвилинах.

У додатковий час команди обмінялися голами Мессі (109) та Мбаппе (117).

І пенальті - 4:2...

Збірна Аргентина стала триразовою чемпіонкою світу, додавши черговий трофей до успіхів у 1978 та 1986 роках.

Французам не вдалося захистити чемпіонський титул, яким володіли у 1998 та 2018 роках.

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