Путін тричі переносив початок вторгнення в Україну, - ГУР

Президент Росії Володимир Путін три рази відкладав наступ на Україну, востаннє - у середині лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького для BILD.

За словами Скібіцького, Путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

"ФСБ наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси та підштовхували Герасимова до атаки", - пояснює заступник голови ГУР.

Він розповідає, що зрештою, Герасимов піддався тиску та схвалив операцію, але недооцінив ситуацію.

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"Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися", - додав Скібіцький.

Він також нагадав, що внаслідок цього прорахунку всі перші цілі РФ провалилися, вони не змогли оточити Київ, а також не змогли взяти Суми, Чернігів чи Харків.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю британській пресі розповів про можливість повторного наступу РФ на Україну.

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