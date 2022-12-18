Росіяни не наважуються розвантажувати артсклади ближче, ніж за 100 кілометрів від передової, - Східне угруповання ЗСУ

Російська армія поки не має так званого "снарядного голоду", проте завдяки роботі українських сил оборони вже боїться розвантажувати свої артилерійські склади ближче, ніж за 100 км від передової.

Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У них (росіян — ред.) ще не снарядний голод, але системна робота українських артилеристів й інших підрозділів змусила ускладнити їхню логістику, і вони вже бояться менше, ніж за 100 км від передової розвантажувати свої артилерійські склади", - сказав він.

Череватий також підкреслив, що постійна інтенсивна стрільба з усіх видів артилерії виснажує запаси ворога, і росіяни вже з більш дальніх регіонів везуть запаси артилерійських снарядів. За його словами, це грає нам на руку і свідчить, що в рф теж є межа запасів, які можна використовувати доволі вільно.

Речник Східного угруповання ЗСУ нагадав дані української розвідки, що росіяни вже і в Білорусі беруть боєприпаси, і ведуть перемовини з іншими країнами про можливе їх постачання.

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