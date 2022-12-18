Росіяни не наважуються розвантажувати артсклади ближче, ніж за 100 кілометрів від передової, - Східне угруповання ЗСУ
Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У них (росіян — ред.) ще не снарядний голод, але системна робота українських артилеристів й інших підрозділів змусила ускладнити їхню логістику, і вони вже бояться менше, ніж за 100 км від передової розвантажувати свої артилерійські склади", - сказав він.
Череватий також підкреслив, що постійна інтенсивна стрільба з усіх видів артилерії виснажує запаси ворога, і росіяни вже з більш дальніх регіонів везуть запаси артилерійських снарядів. За його словами, це грає нам на руку і свідчить, що в рф теж є межа запасів, які можна використовувати доволі вільно.
Речник Східного угруповання ЗСУ нагадав дані української розвідки, що росіяни вже і в Білорусі беруть боєприпаси, і ведуть перемовини з іншими країнами про можливе їх постачання.