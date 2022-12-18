Протягом 18 грудня зафіксовано 26 ударів по Сумщині, - ОВА

18 грудня 2022 року ворог завдав 26 ударів по території Глухівської та Шалигинської громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Як зазначається, по Глухівській громаді росіяни били із мінометів, 16 прильотів.

Також ворог завдав 10 ударів із САУ по прикордонню Шалигинської громади.

"Без постраждалих і руйнувань в обох випадках", - ідеться в повідомленні.





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