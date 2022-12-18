Через погодні умови в країні можливий дефіцит електроенергії, - Укренерго
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У зв’язку з низькими температурами цієї неділі й понеділка може спостерігатися значний дефіцит електроенергії.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тому, що холодно. В основному цей фактор температури навколишнього середовища. Хочу сказати, що холодно буде і завтра, як ми знаємо з прогнозів погоди, тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним, особливо завтра, тому що робочий день і очікуються досить сильні морози", - відповів він на запитання, чому збільшився в неділю обсяг споживання електроенергії.