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Через погодні умови в країні можливий дефіцит електроенергії, - Укренерго

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Через погодні умови в країні можливий дефіцит електроенергії, - Укренерго
У зв’язку з низькими температурами цієї неділі й понеділка може спостерігатися значний дефіцит електроенергії.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тому, що холодно. В основному цей фактор температури навколишнього середовища. Хочу сказати, що холодно буде і завтра, як ми знаємо з прогнозів погоди, тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним, особливо завтра, тому що робочий день і очікуються досить сильні морози", - відповів він на запитання, чому збільшився в неділю обсяг споживання електроенергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі значний дефіцит. Атомні станції вийшли на планову потужність, - "Укренерго"

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Взимку і низькі температури. Хто б міг подумати
  • Urs
  • Bob Fayn
    опа...Єгипет виявив велике газове родовище у східній частині Середземного моря, повідомив міністр нафти та мінеральних ресурсів Тарек Ель Молла , передає Reuters .Попередньо обсяг нової свердловини становить близько 3,5 трильйона кубічних футів газу.
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