Через погодні умови в країні можливий дефіцит електроенергії, - Укренерго

У зв’язку з низькими температурами цієї неділі й понеділка може спостерігатися значний дефіцит електроенергії.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тому, що холодно. В основному цей фактор температури навколишнього середовища. Хочу сказати, що холодно буде і завтра, як ми знаємо з прогнозів погоди, тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним, особливо завтра, тому що робочий день і очікуються досить сильні морози", - відповів він на запитання, чому збільшився в неділю обсяг споживання електроенергії.

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