"Окупанти дуже переживають", - Ташева про зміну риторики росіян щодо Криму

Російські окупанти змінили свою риторику щодо окупованого Криму. Ворог побоюється дій українських військових.

Про це розповіла постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Настрої в Криму наразі різні. Але, наприклад, зараз деякі пропагандисти кажуть, що "в Криму нічого не відбувається, і можете не переживати". Втім, поза тим, на території півострова ведуться фактично окопні роботи. Вони риють їх вздовж берегу моря. Тож ми розуміємо, що вони дуже переживають...", - розповіла вона.

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На питання журналіста, чи чекають окупанти в Криму висадки українського десанту, Ташева відповіла: "ми розуміємо, що так".

"Те, що ми спостерігаємо, вони дуже переживають через це все і "готують бомбосховища"... Якщо раніше окупанти казали, що "Криму нічого не загрожує", і "Крим з Росією назавжди", такі наративи звучали. То зараз вже кажуть - "Ми Крим захистимо", - звернула увагу Ташева.