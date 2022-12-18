Росіяни обстріляли Нікопольський район і готують повторну атаку, - ОВА

У неділю, 18 грудня, російські окупанти вдарили по Нікопольському району. Вони вже планують нову атаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

За його словами, під обстрілом окупантів опинилася Марганецька громада. Рятувальники вже оглядають місця вибухів. Попередньо, в результаті атаки ніхто не постраждав.

"За інформацією партизанів, ординці готуються до повторного обстрілу, тож прошу мешканців прибережних територій провести ніч у сховищі, або скористатися правилом двох стін", - наголосив Євтушенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові 15 грудня обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки одна людина загинула і п'ять отримали поранення.

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