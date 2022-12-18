Війська РФ підсилюють свої позиції на Запорізькому напрямі, - Хлань

Російські військові перекидають частину своїх сил з Каховки і Нової Каховки ближче до кордону із Запорізькою областю.

Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Велика кількість рашистів перемістилася з Каховки і Нової Каховки до Нижніх Сірогоз, які знаходяться на трасі Херсон-Мелітополь, це якраз на кордоні з Запорізькою областю. І там окупанти побудували фортифікаційні споруди саме по цих основних трасах. І зараз окупанти хочуть зробити підкріплення саме запорізького напрямку і розглядають можливий наступ наших ЗСУ саме з Запоріжжя. Тому окупанти перекидають свої основні сили, підкріплюючи якраз свої блокпости, які знаходяться на трасах від Мелітополя і від Запоріжжя. Так, російських військових у Новій Каховці і Каховці десь поменшало. Але говорити, що вони повністю вийшли з міста, на жаль, не можна", - сказав депутат облради.

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Хлань додав, що йде передислокація, ворог залишає свої спостережні пункти, але щоб росіяни повністю вийшли з Каховки та Нової Каховки — то ні. Їхня присутність там поки що доволі суттєва.