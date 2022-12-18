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У Броварах стався вибух у магазині через генератор чи газовий балон, - соцмережі

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У Броварах стався вибух у магазині через генератор чи газовий балон, - соцмережі
У Броварах 18 грудня стався вибух в одному із торгових приміщень. Причиною попередньо називають вибух генератора чи газового балона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як інформують в мережі, інцидент стався в магазині у ЖК "Лісовий квартал". Наразі на місці події працюють рятувальники.

"У Броварах, в одному із торгових приміщень через замикання вибухнув генератор чи газовий балон. На місці працює ДСНС", - пишуть Telegram-канали.

Також зазначилося, що на місце події пожежники нібито не можуть під’їхати через запарковані автівки.

В мережі повідомляють, що в цей час у багатьох будинках вибило фази в під'їздах. Частина квартир залишилася без світла.

Втім, офіційних коментарів щодо інциденту від влади поки не надходило.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Може коли працював генератор не вимкнули автомати щоб від'єнатися від мережі, а коли з'явилася електрика від мережі сталося замикання генератора -і він бабахнув.
  • Андрей Антипов 84a39f77
    Похоже
  • Yuri 6ea2a3bc
    дешевый просто сгорит, он не может сделать такую нагрузку чтоб прям в подъездах выбило фазы, там нужно сотни ампер
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