Маркарова про допомогу США Україні: Ми вітаємо прозорість і підзвітність

Українська влада підтримує заклик деяких американських політиків забезпечити прозорість і підзвітність постачань оборонної допомоги зі США та сподівається на дієву двопартійну підтримку в Конгресі.

Про це в інтерв'ю американському телеканалу ABC заявила Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вітаємо всю прозорість та підзвітність. Ми працюємо із Конгресом на дуже потужній двопартійній основі, і не лише стосовно звітності про те, що ми вже отримали. Йдеться про декілька систем, які вже були доставлені, про системи від НАТО в рамках безпекової допомоги, але також у повній звітності щодо бюджетної підтримки. Ми маємо намір продовжувати це робити, і дійсно розраховуємо на продовження підтримки з боку Конгресу, особливо у 2023 році", - наголосила посол.

Маркарова пояснила, чому Україна гостро потребує сучасних систем протиповітряної оборони (зокрема американської Patriot), які можуть допомогти захистити населення та цивільну інфраструктуру від російських ракетних атак.

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"Ми просимо про всі види протиповітряної оборони, оскільки бачимо, що трапляється, якщо ми немає достатньо таких систем. Протягом 299 днів відбувалася не лише повномасштабна війна та звірства з боку Росії. Ви бачили самі, особливо протягом минулих двох місяців, масовані атаки на цивільну інфраструктуру. 50% енергетичної системи України було зруйновано. Ми маємо це зупинити. Єдиний шлях, щоб це зробити - це збільшення протиповітряної оборони всюди над Україною", - наголосила Маркарова.

На прохання ведучої каналу ABC дипломат прокоментувала погрози з боку кремля, який обіцяє "непередбачувані наслідки", якщо Україна отримає системи протиповітряної оборони Patriot.

"Це дуже цинічно. Вони (росіяни - ред.) атакували мирну країну, вони вже вчинили всі можливі звірства та воєнні злочини в Україні. Зараз вони намагаються когось залякати, та говорять, що ми не маємо права захищатися. Це той момент, коли варто припинити слухати та аналізувати, що вони говорять, та сфокусуватися, по-перше, на перемозі, і по-друге, на притягненні до відповідальності, на створенні трибуналу не лише для тих росіян, котрі зараз чинять злочини в Україні, а й для російського керівництва на чолі з путіним, яке несе за це відповідальність", - підкреслила посол.