Україна готує цієї зими спеціальний саміт заради миру, - Зеленський

Україна готує цієї зими спеціальний саміт заради миру та запрошує партнерів проявляти своє лідерство.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляться у фейсбуці Зеленського.

Він зазначив: "Хоч ФІФА й заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою в Катарі, але світ усе одно почув наш заклик.

Наші футболісти поширили відео... Ярмоленко і вся збірна України, Шевченко, Шовковський, Модрич, Срна, Гвардіола, Рац і багато-багато інших прекрасних гравців. Я дякую всім! Держави-партнери підтримали. Тисячі світових ЗМІ поширили.

Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни й для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, як Росія принесла на нашу землю.

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Українська формула миру – це десять чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки – глобально важливу. Те, що поверне свободу всій нашій, українській землі, усім нашим людям. І те, що буде слугувати гарантіями свободи й безпеки іншим народам. Причому не якщо, а коли спрацює для українців.

І тому ми запрошуємо партнерів проявляти своє лідерство в гарантуванні миру так само, як зараз проявляється лідерство різних країн і різних державних діячів у захисті свободи. Ми боремося разом за Україну, за цінності, що об’єднують Європу й демократичний світ, за глобальну цінність життя. За все те, що росія намагається зруйнувати.

Це непросто, це важко, але я впевнений: ми витягнемо всі разом, і агресія росії зазнає краху. І так, щоб усі інші потенційні агресори світу не наважувалися повторити те, що робить рашизм".

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