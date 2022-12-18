Зеленський: За два дні світло повернули 9 мільйонам українців

У неділю електропостачання вдалося повернути ще трьом мільйонам українців, а загалом після останньої ракетної атаки РФ світло знову отримали дев’ять мільйонів жителів нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Іще 3 мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс учора 6 мільйонів. Тобто після удару терористів у п’ятницю вже є результат для 9 мільйонів наших людей", - сказав він.

Також, за словами Президента, у більшості міст нормалізується робота транспорту.

"Я дякую всім, хто за будь-якої погоди й цілодобово здійснює ці ремонтні роботи! Я дякую кожному з наших партнерів, хто допомагає нам з обладнанням! Я дякую й українському бізнесу – всім, хто перетворює свої магазини, кафе, підприємства на нові пункти незламності", - підкреслив глава держави.

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