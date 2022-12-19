Відмова FIFA показати виступ Зеленського проявила лицемірство гасла "Спорт поза політикою", - Кулеба

Дмитро Кулеба вважає, що відмова ФІФА показати заклик Володимира Зеленського до миру перед фіналом ЧС із футболу вкотре проявила лицемірство гасла "Спорт поза політикою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС написав в Інстаграмі.

"Ми зруйнуємо стіну, на якій написано "Спорт поза політикою". Відмова ФІФА показати заклик Президента до миру перед фіналом ЧС вчергове проявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою". Але ми зруйнуємо цей Карфаген", - заявив Кулеба.

Він висловив думку, що світові спортивні організації та функціонери надто довго прикривалися цією фразою.

"Насправді за нею завжди стояло та стоїть звичайне боягузтво. Найбільш очевидним воно стає, коли йдеться про мир і війну. І особливо таку несправедливу, як російська агресія проти України. Де чорне і біле, добро та зло настільки очевидні", - зауважив міністр.

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Глава МЗС України також зазначив, що коли йому розповідають, ніби російські та білоруські спортсмени не несуть відповідальності за злочини своїх країн і мають бути допущені до змагань — він запитує: "А як тоді бути зі 184 українськими спортсменами, які вже не візьмуть участі в жодних змаганнях, бо їх вбила росія?"

Водночас Кулеба наголосив, що за цей рік "ми розбили багато стін у свідомості іноземців", зокрема - щодо постачання зброї, запровадження санкцій, загалом сприйняття війни. "Так само ми зруйнуємо стіну байдужості та лицемірства світових спортивних організацій до злочинної агресії росії", - переконаний міністр закордонних справ.

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