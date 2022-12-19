Від ракетного обстрілу Херсону загинула одна людина, зруйновано кілька будівель

Унаслідок ракетного обстрілу Херсону в понеділок загинула одна людина, постраждали будівлі двох держустанов та гімназії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Херсонської міськради у понеділок.

"Сьогодні Росія нанесла черговий удар по Херсону… Під час обстрілу загинув херсонець, біля машини якого влучив снаряд", - зазначив пресофіцер комендатури оборони Херсону Дмитро Плетенчук.

"Одна з ракет знову влучила в будівлю Херсонської облдержадміністрації. Друга ракета також влучила у будівлю державної установи. Від ворожого обстрілу постраждала також гімназія N6. Снаряд пробив дах", - уточнив він.

За даними пресофіцера, російські війська почали обстрілювати Херсон із систем протиповітряної оборони С-300, намагаючись уразити місто з більшої відстані.

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"На свої дії ворог отримує гідну відповідь від ЗСУ", - додав він.