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Нардепка Янченко написала заяву про вихід з партії "Слуга народу" через вчинок голови партії Шуляк щодо пораненого бійця

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Нардепка Янченко написала заяву про вихід з партії "Слуга народу" через вчинок голови партії Шуляк щодо пораненого бійця
Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок голови партії Олени Шуляк, яка прийшла в лікарню до бійця, що критикував її законопроєкт щодо містобудування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Галина Янченко  повідомила у фейсбуці.

"Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз’ясовусати стосунки щодо її корупційного законопроекту - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни.

Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі", - написала Янченко.

Як зазначила Янченко, це далеко не перший негідний вчинок Шуляк. І вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег.

"Перебувати в одній партії з Шуляк - це толерувати таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід з партії "Слуга народу"", - написала нардепка "Слуги народу".

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Нагадаємо, 17 грудня Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

Олег Симороз написав: "…мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося!..

"На злодії шапка горить", так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з’ясовувати стосунки, після того, як мій допис про її антинародний законопроект і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах".

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Топ коментарі

  • SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
    А чому не Шуляк написала заяву, а Янченко? отак і живемо.
  • Валерий Викторович 053e9aad
    потому что для тварей нет войны , зеленый скот полностью на прикорме своих пастухов , они ни кто , и зовут их - ни как , гниды квартальные ни чего не умеют кроме как ******* бабло.
  • Алекс Мышкевич
    Янченко респект!
    Зверніть увагу, вона пише "не перший випадок...."
    Прогляньте біографію курви шуляк -
    вона все своє свідоме життя займалась будівельними схематозами і врешті очолила цю мафію.

    Гріш нам ціна, якщо ми не доб'ємося скасування мафіозного будівельного закона в покарання шуляк

    Невже зараз дійсно наші Воїни по коліно в холодній багнюці відбивають атаки урок-вагнеровців під Бахмутом?
    Невже всього лише десять місяців доля Києва і всієї України висіла на волосині?
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