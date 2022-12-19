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Данілов про візит Путіна до Білорусі: "Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися"

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Данілов про візит Путіна до Білорусі: "Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися"
Путін під час візиту до Мінська тиснув на Лукашенка, аби той погодився направити білоруські війська на війну проти України. Однак останній не має великого бажання робити цей крок.

Так в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" прокоментував цей візит секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка брати в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом", – сказав Данілов.

Він запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.

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Данілов нагадав, що напередодні, 18 грудня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де ситуація в Білорусі була на порядку денному. "Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися", – додав секретар РНБО.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Данілов, невже сорочку зміниш? А колір сорочки який буде?
    О! Ти ж ветеринар? Так а що там з тарганами в головах Верховного Завгоспу та його радників? Щось турбуюся я про їхнє (тарганів) здоров'я
  • Прощай немытая раССея
    Не капитуляция и рабство, а осознание, что борьба будет жестокой и долгой, а не 3-4 недели....у нашей Украины нет иного пути, кроме как утопить паРашку в крови...
  • Прощай немытая раССея
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