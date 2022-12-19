Данілов про візит Путіна до Білорусі: "Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися"
Так в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" прокоментував цей візит секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка брати в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом", – сказав Данілов.
Він запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.
Данілов нагадав, що напередодні, 18 грудня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де ситуація в Білорусі була на порядку денному. "Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися", – додав секретар РНБО.