Росія найрідше забирає під час обмінів мобілізованих з окупованих територій, - ГУР

У процесі обміну полоненими представники Росії ділять людей на "сорти": що простіше людина, то менше інтересу до неї виявляють

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Рашистський режим – фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію", – зазначив представник ГУР.

Позиція №1 в антирейтингу, за словами Юсова, – примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

"А всі решта – починається вкрай важкий процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу", – сказав представник військової розвідки.

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