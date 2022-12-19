У Києві 10 котелень без стабільного електропостачання: 144 будинки можуть залишитися без опалення, - Кличко
Про це столичний голова повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, "Укренерго" застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці.
В результаті цього перебої з теплопостачанеям можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.
Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі. Найближчі до будинків, де можуть бути проблеми з теплом, пункти обігріву розташовані за адресами:
Дарницький район
Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б
Навчально-науковий Інститут N3 ◾️Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)
Святошинський район
Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а
Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.
Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.
Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8
Шевченківський район
Школа №82, вул. Шпака, 4
Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10
Школа №102, вул. Шулявська 10-12
Фаховий коледж "Універсум", пров. Політехнічний, 3-А
Солом’янський район
Школа №69, вул. Донецька, 25
Школа № 64, вул. Ушинського, 32
Школа №43, вул. Преображенська, 17
Ліцей №144, просп. Лобановського, 6
Також, окрім існуючих, додаткові пункти обігріву розгорнемо за адресами:
вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.
Загалом, зазначу, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово. Кияни, в разі потреби, можуть до них звертатися", - розповів Кличко.