У Києві 10 котелень без стабільного електропостачання: 144 будинки можуть залишитися без опалення, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко попереджає, що через пошкодження енергетичної інфраструктури у 144 житлових будинках міста можуть виникнути перебої з теплопостачанням.

Про це столичний голова повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, "Укренерго" застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці.



В результаті цього перебої з теплопостачанеям можуть виникнути в 144 житлових будинках міста.

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Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі. Найближчі до будинків, де можуть бути проблеми з теплом, пункти обігріву розташовані за адресами:



Дарницький район

Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б

Навчально-науковий Інститут N3 ◾️Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)



Святошинський район

Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а

Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.

Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.

Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8



Шевченківський район

Школа №82, вул. Шпака, 4

Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10

Школа №102, вул. Шулявська 10-12

Фаховий коледж "Універсум", пров. Політехнічний, 3-А



Солом’янський район

Школа №69, вул. Донецька, 25

Школа № 64, вул. Ушинського, 32

Школа №43, вул. Преображенська, 17

Ліцей №144, просп. Лобановського, 6



Також, окрім існуючих, додаткові пункти обігріву розгорнемо за адресами:

вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.



Загалом, зазначу, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово. Кияни, в разі потреби, можуть до них звертатися", - розповів Кличко.