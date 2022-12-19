В окупованому Мелітополі прогриміли два вибухи, - мер Федоров

В понеділок, 19 грудня, в окупованому Мелітополі прозвучало два гучних вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно 2 гучні вибухи. Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів. А ми перевіряємо, що не так у русні", - розповів він.

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"РИА Мелитополь" із посиланням на підписників повідомляє, що звуки вибухів було добре чути на Мікрорайоні – нібито це "пряме попадання в базування рашистів".

"Повідомляють, що в Мелітополі зі сторони Василівки на блокпосту кіпіш. Полетіли "швидкі", орки своїх накрили", - додало пізніше видання.