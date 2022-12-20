ООН вивчає інформацію щодо постачання Іраном безпілотників до РФ
Про це повідомила заступник генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми отримали листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США щодо передбачуваної передачі Іраном БПЛА Росії. П'ять країн у листах просили провести інспекцію. Секретаріат вивчає наявну інформацію, і будь-які висновки буде доведено до відома Ради Безпеки у належний час", - сказала Ді Карло під час засідання Ради Безпеки.
Заступник генсекретаря ООН наголосила, що постійний представник Ірану заперечував постачання безпілотників для використання у війні в Україні.
Крім того, секретаріат ООН також "вивчає інформацію від п'яти країн про те, що деякі з БПЛА, переданих Іраном Росії, були зроблені організацією, внесеною до списку санкцій резолюції Ради Безпеки ООН 2231".