ООН вивчає інформацію щодо постачання Іраном безпілотників до РФ

Секретаріат ООН вивчає інформацію від низки країн про постачання іранських безпілотників до Росії для їх застосування в Україні.

Про це повідомила заступник генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми отримали листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США щодо передбачуваної передачі Іраном БПЛА Росії. П'ять країн у листах просили провести інспекцію. Секретаріат вивчає наявну інформацію, і будь-які висновки буде доведено до відома Ради Безпеки у належний час", - сказала Ді Карло під час засідання Ради Безпеки.

Заступник генсекретаря ООН наголосила, що постійний представник Ірану заперечував постачання безпілотників для використання у війні в Україні.

Крім того, секретаріат ООН також "вивчає інформацію від п'яти країн про те, що деякі з БПЛА, переданих Іраном Росії, були зроблені організацією, внесеною до списку санкцій резолюції Ради Безпеки ООН 2231".

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