На мирні ініціативи України Путін відповів бомбами й дронами, - Держдеп США
Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми твердо переконані, що Україна і тільки Україна має право вирішувати своє майбутнє. Ми вважаємо, як і Президент Володимир Зеленський, що ця війна врешті-решт має закінчитися шляхом діалогу і дипломатії", - наголосив він.
Прайс нагадав, що своє бачення справедливого миру Зеленський виклав світовим лідерам G20, які зібралися в листопаді на Балі.
"Ми віримо в необхідність миру, який був би більш справедливим і міцним", - додав він.
Однак це було зустрінуто через декілька годин ще одним жорстоким нападом Росії на об'єкти інфраструктури України з використанням безпілотників, ракет, бомб, зауважив речник Держдепу.
Він наголосив, що після провалів на полі бою Путін вдався до використання зимових холодів як зброї, до "варварської тактики", у якій йому допомагають його прихильники, зокрема в Ірані.
За словами Прайса, отримуючи в Ірані зброю, Росія порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, за яку сама голосувала.