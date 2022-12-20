На мирні ініціативи України Путін відповів бомбами й дронами, - Держдеп США

Отримуючи в Ірані зброю, Росія порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, за яку сама голосувала.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми твердо переконані, що Україна і тільки Україна має право вирішувати своє майбутнє. Ми вважаємо, як і Президент Володимир Зеленський, що ця війна врешті-решт має закінчитися шляхом діалогу і дипломатії", - наголосив він.

Прайс нагадав, що своє бачення справедливого миру Зеленський виклав світовим лідерам G20, які зібралися в листопаді на Балі.

"Ми віримо в необхідність миру, який був би більш справедливим і міцним", - додав він.

Однак це було зустрінуто через декілька годин ще одним жорстоким нападом Росії на об'єкти інфраструктури України з використанням безпілотників, ракет, бомб, зауважив речник Держдепу.

Він наголосив, що після провалів на полі бою Путін вдався до використання зимових холодів як зброї, до "варварської тактики", у якій йому допомагають його прихильники, зокрема в Ірані.

За словами Прайса, отримуючи в Ірані зброю, Росія порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, за яку сама голосувала.

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