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Путін доручив ФСБ посилити контроль за кордонами та суспільством, - Reuters

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Путін доручив ФСБ посилити контроль за кордонами та суспільством, - Reuters
Російський диктатор Путін наказав Федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством і кордонами країни, щоб запобігти ризикам з-за кордону та зрадникам на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Виступаючи з нагоди Дня служби безпеки, Путін сказав, що "поява нових загроз" збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.

"Будь-які спроби його (кордону. - Ред.) порушення необхідно швидко та ефективно припиняти всіма силами та засобами, які є в нашому розпорядженні, у тому числі мобільними підрозділами та спецназом", - додав російський диктатор.

Путін доручив ФСБ максимально "задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал" для посилення контролю над суспільством.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Типова картина параної згасаючого диктатора:
    50% манії величі + 50% манії переслідування.
    - Навколо вороги, один я, великий, мудрий і непереможний, рятую вас усіх. Ну і кінець теж буде типовий, правда, способи різні - табакерка, подушка на обличчя, куля, петля, черешок від лопати в жопі або, ******* російське "ноу-хау", кувалдою по голові.
  • Olga Boggart ee51475d
    Скоріше за все - подохне само і буде кілька днів валятися в калюжі власної сечі, як сталін. А його сцикливе оточення буде ходити навшпиньках навколо і підслуховувати під дверима, боячись їх відкрити. Славетний кінець "вєлікАвА" диктатора.
  • Olga Boggart ee51475d
    Особливо треба посилювати контроль за "суспільством", бо їхнє "суспільство" дуже це любить: "сільная рука" - це їхня мрія!
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