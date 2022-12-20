Путін доручив ФСБ посилити контроль за кордонами та суспільством, - Reuters

Російський диктатор Путін наказав Федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством і кордонами країни, щоб запобігти ризикам з-за кордону та зрадникам на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Виступаючи з нагоди Дня служби безпеки, Путін сказав, що "поява нових загроз" збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.

"Будь-які спроби його (кордону. - Ред.) порушення необхідно швидко та ефективно припиняти всіма силами та засобами, які є в нашому розпорядженні, у тому числі мобільними підрозділами та спецназом", - додав російський диктатор.

Путін доручив ФСБ максимально "задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал" для посилення контролю над суспільством.

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