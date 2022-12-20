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Зеленський закликав Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

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Зеленський закликав Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон
Президент України Володимир Зеленський закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи США.

Про це він сказав у зверненні ввечері 19 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Певно, всі могли бачити, в якому стані перебуває Міхеіл Саакашвілі, в якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до влади Грузії: треба проявити милосердя. Особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Міхеілом, - це знущання, яке не личить Грузії", - сказав Зеленський.

Він запропонував перевести Саакашвілі до будь-якої лікарні України, іншої європейської держави чи США.

"Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Міхеіла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок", - наголосив Зеленський.

Читайте: У Саакашвілі - отруєння важкими металами і залежність від препаратів, - висновок лікаря Сміта

Нагадаємо, 20 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Повернув йому громадянство назло Пороху і тепер має головний біль.
  • Валентина Саюн c856325a
    І не герой і не мученик,а просто зек. До речі,сам зе кинув за грати багатьох невинних, а назначених винними. Помилував?
  • phantom4
    Шмаркля вирішив наркотою поділитись...
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