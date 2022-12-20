МВФ схвалив нову моніторингову програму для України

Міжнародний валютний фонд схвалив Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України. Вона сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.

Про це повідомили у Фонді, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотиримісячна програма МПЗР, яка була схвалена керівництвом МВФ, покликана допомогти Україні підтримувати стабільність, а також каталізувати донорське фінансування в умовах дуже великих потреб у платіжному балансі та надзвичайно високих ризиків", - йдеться в повідомленні.

Основні заходи програми зосередженні на мобілізації доходів, а також відновлення внутрішнього боргового ринку. Крім того, передбачена підготовка стратегії фінансового сектору, підвищення прозорості й управління.

Програма не передбачає виділення нових траншів, але сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.

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Як повідомлялося, Україна надіслала до МВФ запит на чотиримісячну Моніторингову програму PMB. Київ сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, вже на початку наступного року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити дефіцит держбюджету-2023, який оцінено у $38 млрд.