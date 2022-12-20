Єрмак закликав до боротьби з корупцією

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що для побудови успішної України необхідно продовжувати системно викорінювати корупцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Попереду - надзвичайно важка боротьба. Та ми обов’язково виженемо війська окупанта з нашої землі. Після цього нам доведеться відновлювати зруйноване. Щоб побудувати успішну Україну, необхідно продовжувати рішучо й системно викорінювати корупцію. Відкриті й прозорі процеси відбудови, рівні, чесні та комфортні правила для інвесторів - це базові умови для успіху", - зазначив він на заході "Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного: відповідальність юридичних осіб".

Успіхом у цьому контексті Єрмак назвав масштабне надходження інвестицій в Україну для прискореного економічного зростання.

За словами глави ОП, членство України в Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях сприятиме цьому процесу.

Він подякував голові Робочої групи ОЕСР Драго Косу та всім її членам за рішення щодо надання Україні статусу учасника: "Це голосування мало історичне значення й продемонструвало нам та всьому світові, що ми рухаємось у правильному напрямку в цій галузі. Наголошую: це рішення - не подарунок Україні. Це результат нашої наполегливої роботи на шляху до найвищих антикорупційних стандарті".

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