Узбекистан вперше відправив потяг до Європи в обхід Росії. КАРТА
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З Узбекистану до Європи Середнім коридором відправився перший контейнерний потяг - на цьому шляху він не заїжджатиме до Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Podrobno.uz.
Потяг складається з 46 вагонів та 91 контейнеру з вантажем мідного концентрату. На новому маршруті він рухатиметься через Туркменістан, Азербайджан, Грузію і прибуватиме до Болгарії. Каспійське і Чорне моря він долатиме за допомогою поромних переправ. Довжина нового маршруту складає понад 4000 км.
До цього потяги з Узбекистану їздили Північним маршрутом залізничних перевезень Європа-Азія, що проходить через Росію.