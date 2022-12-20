Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру 16 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

У Запорізькій області протягом минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 16 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоандріївка, Ольгівське. Малі Щербаки, Червоне, Степове, Плавні, Оріхів, Дорожнянка, Чарівне, Мала Токмачка, Залізничне, Новоданилівка, Новомиколаївка, Білогір'я, Тимирівка, Кам'янське", - йдеться в повідомленні.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась.

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