Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 99 230 осіб (+430 за добу), 266 гелікоптерів, 2995 танків, 1960 артсистем, 5974 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
9 76130
Втрати російських окупантів станом на ранок 20 грудня становлять приблизно 99 230 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 99230 (+430) осіб ліквідовано,
танків - 2995 (+7) од,
бойових броньованих машин - 5974 (+5) од,
артилерійських систем - 1960 (+7) од,
РСЗВ - 410 (+0) од,
засоби ППО - 212 (+0) од,
літаків - 281 (+0) од,
гелікоптерів - 266 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23),
крилаті ракети -653 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4599 (+7) од,
спеціальна техніка - 177 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.