ООН не хоче розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні, - США

США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку РФ, через що не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд висловив розчарування з приводу того, що ООН так і не розпочала розслідування щодо використання РФ іранських дронів.

"Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення. Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування", - сказав він.

Крім США, про те, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, заявляють Велика Британія, Франція, Німеччина і Україна. Ці країни наполягають, щоби Гутерріш направив до Києва офіційних осіб для проведення розслідування.

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Нагадаємо, у жовтні Іран засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.