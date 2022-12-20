Росіяни 42 рази обстріляли Херсонщину, 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення, - ОВА

Російські загарбники обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також було завдано ракетного удару.