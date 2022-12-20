Лише кожна третя САУ Panzerhaubitze 2000 у бундесвері справна, - Bild
Про це з посиланням на раніше конфіденційний документ Міністерства оборони Німеччини пише Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
На складах ФРН на початок грудня було 105 таких САУ, у розпорядженні військових - 73 з них, і лише "близько половини" з цих доступних для бундесверу PzH 2000 готові до застосування, зазначає видання.
В результаті є близько 36 справних САУ, зазначили з посиланням на документ журналісти.
Також лише 18 гаубиць були на момент складання звіту на заводському ремонті. Скільки із 36 діючих систем серед них, неясно.
Крім цього, у складі флоту лише два з шести підводних човнів перебувають у штатній експлуатації, решта на ремонті. Морські вертольоти Sea King та Sea Lion справні лише на 19%, зазначається у звіті.
Також у військах не вистачає боєприпасів на 20 млрд євро, і в бюджеті на 2023 рік на постачання виділено лише 1,1 млрд євро.
На зміну 40-річним винищувачам Tornado прийдуть американські F-35, але готові до використання вони будуть не раніше 2028 року.