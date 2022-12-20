Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію та призначив Брусенського її очільником, - указ

Президент України Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію та призначив її очільника.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з Указом Президента, Валерій Брусенський став начальником Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області.

"Вітаю Валерія Павловича з призначенням та сподіваюся на результативну співпрацю!" - зауважив Янушевич.

Розпорядження про призначення В.Брусенського начальником Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області та указ про утворення Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області опубліковані на сайті глави держави.

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