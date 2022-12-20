Систему ситуаційної обізнаності Delta презентували для "NATO C3 Board ": "Вона є наглядним прикладом успіхів співпраці Альянсу та України"

Делегація Центру інновацій та розвитку оборонних технологій презентували систему ситуаційної обізнаності Дельта для NATO C3 Board та NATO Army Armaments Group.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на представництво НАТО в Україні.

"13-14 грудня делегація Українського Центру інновацій та оборонних технологій і Директорату підтримки реагування на кризи, а також представник Командування військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України відвідала штаб НАТО.

Центр інновацій розповів на пленарному засіданні Ради C3 НАТО, а також Групи армій НАТО з озброєння про ситуаційну обізнаність під назвою "Дельта", розроблену на основі стандартів НАТО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Delta розробляють з 2016 року у ЗСУ та значно оновлюють від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

"Наразі вона надає дані в режимі реального часу командирам на місцях та дає можливість швидко та більш інформовано ухвалювати рішення шляхом інтеграції кількох джерел даних. Хоча вона базується на НАТО та визнаних міжнародних стандартах, одночасно інтегрують чимало комерційних інноваційних рішень для того, щоб відповідати вимогам на полі бою.

Дельта є наглядним прикладом успіхів співпраці НАТО-Україна і служить ще одним свідченням того, як Україна може швидко розвивати спроможності, незважаючи на війну, яка триває", - додали у представництві.

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