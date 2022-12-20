Чехія створює спеціальний відділ з антиросійських санкцій, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ Чехії з’явиться новий відділ, який займатиметься антиросійськими санкціями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив глава МЗС Ян Ліпавський.

Зазначається, що нещодавно ухвалений у Чехії закон, який за аналогією зі США називають "Законом Магнітського", дасть змогу на національному рівні охопити санкціями осіб, які не внесені до санкційних списків Євросоюзу.

Ліпавський не уточнив, коли саме Чехія планує запровадження конкретних санкцій щодо громадян Росії та російських компаній. При цьому він нагадав, що списки, складені МЗС, затверджуватиме уряд.

"Закон спрямований проти осіб, які беруть участь у війні, що розгортається сьогодні, але з якихось причин ще не були занесені до європейських санкційних списків", - зазначив міністр.

Дія закону стосуватиметься насамперед суб'єктів із РФ і Білорусі, відповідальних якимось чином за ситуацію в Україні, уточнив глава МЗС.

Нова законодавча норма дасть змогу вживати заходів щодо організацій і режимів, які порушують права людини і використовують терористичні методи та кібератаки. Ліпавський повідомив, що з питання посилення санкцій МЗС Чехії співпрацює з іншими країнам, зокрема зі Сполученими Штатами.

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