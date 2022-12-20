Росія тренує літаки в Білорусі для уточнення цілей в Україні, - Наєв
Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних сил ЗСУ.
"Зазначені тренування проводяться з єдиною метою - це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - сказав Наєв.
За його словами, зараз на території Білорусі зосереджені друга мотострілецька дивізія першої танкової армії та авіаційне угрупування. В складі цього угрупування є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ. Крім того, там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з балістичними ракетами до них, які призначені для застосування по цілях на території України.
За словами Наєва, зараз цього потенціалу достатньо для створення загрози України та проведення тактичних дій.
"При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії, та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генеральним штабом ЗС України передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку", - заявив він.