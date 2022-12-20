Ще 10 тисяч терміналів Starlink отримає Україна найближчим часом, - Федоров
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Віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання додаткових терміналів Starlink.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми й допомагають нам", - сказав він.
Федоров зазначив, що спілкувався з Маском особисто. За його словами, мільйонер запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну.
"Коли у нас було потужний блекаут, я надіслав йому повідомлення того дня, і він миттєво відреагував і вже зробив деякі кроки. Він розуміє ситуацію", - сказав міністр.
Міністр цифрової інформації зазначив, що усі фінансові питання вирішені. Вже є домовленість з урядами декількох країн Європейського Союзу щодо оплати за термінали.
Нові Starlink будуть використовуватися для стабілізації з’єднання в критичних ситуаціях, на кшталт блекауту.