Світло на Київщині почнуть давати уже сьогодні, але потрібно ще 2-3 доби на відновлення, - Кулеба

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що блекаут в деяких районах Київської області може тривати ще кілька днів - до 23 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Йдуть відновлювальні роботи. Потрібно ще 2-3 доби для того, щоб змінити ситуацію", - пояснив він.

Кулеба зазначив, що внаслідок обстрілів, які відбули в ніч на 19 грудня, ситуація з енергетикою в регіоні зараз дуже важка. Проте світло в домівки почнуть давати вже сьогодні.

"Електроенергію будуть давати вже сьогодні", - наголосив глава ОВА.

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