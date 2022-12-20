Мешканку Тюмені оштрафували за напис "нет в***е". Вона казала, що це "нет вобле"
Про це повідомляє об'єднана прес-служба судів Тюменської області, інформує Цензор.НЕТ.
Жінку визнали винною за адміністративною статтею про "дискредитацію" російської армії.
Климентову затримали 24 вересня за напис крейдою "нет в***е" та малюнок пацифіка на площі Єдності та Згоди у центрі Тюмені. У пояснювальній записці вона написала, що насправді "мала на увазі "нет вобле", оскільки відчуває неприязнь до цього виду риб".
Під час першого розгляду справи суддя зазначив: поліцейські змогли довести лише, що дівчина намалювала пацифік і написала "нет в***е". Цього виявилося замало, щоб звинуватити її у "дискредитації" армії. Суддя закрив справу через відсутність складу правопорушення та ухвалив повернути Алісі їй коробку з крейдою.
Але поліція оскаржила рішення суду. Тюменський обласний суд у листопаді надіслав її справу на новий розгляд, який завершився вироком: винна та має сплатити штраф.
Акція Аліси Климентової привернула велику увагу російської громадськості. Ксенія Собчак запустила лінійку одягу з написом "нет вобле", а комік Семен Слєпаков написав пісню з такою назвою.