У ЗМІ назвали п’ять факторів, чому на українцях не позначиться заборона ліків пов’язаних з РФ
Про це пише УНІАН, аналізуючи новий закон, який дозволяє обмежувати обіг в Україні ліків, вироблених у РФ та Білорусі. Відповідно до закону, український бойкот також може стосуватися ліків іноземних компаній, які мають свої заводи в РФ та Білорусі.
По-перше, заборонити можна виключно ті ліки, які мають два та більше аналоги. При цьому виробники цих аналогів мають листом підтвердити МОЗ, що вони готові забезпечити 100% потреби країни у конкретному лікарському засобі. У разі відсутності таких листів лікарський засіб повинен мати не менше трьох аналогів.
По-друге, не можуть бути заборонені такі категорії ліків: біологічні та імунобіологічні; оригінальні (інноваційні); для лікування рідкісних (орфанних) захворювань; лікарські засоби, форма випуску та дозування яких не мають в Україні генеричних замінників; основні ліки для ВІЛ/СНІД; ліки, щодо яких було укладено до 24 лютого 2022 року чинний договір щодо їх закупівлі за бюджетні кошти.
Закон також визначає: лікарські засоби, випущені в обіг до заборони, можуть застосовуватися в Україні до закінчення їх терміну придатності.
Ще один важливий фактор полягає у тому, що до прийняття остаточного рішення про заборону конкретних ліків будуть долучені пацієнтські організації.
П’ятий фактор стосується іноземних компаній, які пов’язані з РФ та Білоруссю. Їм дається пів року на те, аби зробити принциповий вибір: згорнути свій бізнес на території цих держав чи потрапити під повну санкційну заборону в Україні.
"Санкційна заборона в Україні накладає на таку іноземну компанію щонайменше репутаційне клеймо, яке засвідчує співпрацю цієї фармацевтичної компанії з терористичною державою та сплату податків до бюджету терористів", - зазначається у публікації.
Відповідно до дослідження Proxima research, загалом іноземні фармкомпанії можуть втратити в Україні близько 6% ринку в грошовому вимірі.
Водночас українські гравці фармацевтичного ринку виграють від цього мінімально, адже обсяги проблем, з якими зіткнулась галузь під час війни, не можуть бути компенсовані просто вилученням декількох препаратів із безліччю замінників.