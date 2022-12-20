Дешеві "мопеди" виснажують нашу ППО, - у Міноборони пояснили, як погода впливає на атаки ворога та чому не варто радіти збиттю "шахедів". ІНФОГРАФІКА
27 827138
Спокійна погода і ясне небо допомагають провести розвідку об’єктів удару. Але ні туман, ні мряка суттєво не впливають на плани росіян щодо атак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Як зазначається, проводити супутникову зйомку під час несприятливих погодних умов може бути проблематично.
За даними Міноборони, погода впливає на вивчення наслідків ударів і можливе коригування.
"Для спостереженням за успішністю ударів Росія використовує літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. У нього є потужні радіолокаційні засоби, що сканують всю територію України. За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі", - йдеться у повідомленні.
"Не варто передчасно радіти успіхам збиття Shahed-136. Жертвуючи дешевими "мопедами", росіяни виснажують наші ППО, - додають у Міноборони.