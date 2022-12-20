У Чорному морі - 6 ворожих кораблів, ракетоносіїв немає, - ВМС ЗСУ
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Російські окупаційні війська вивели 6 кораблів у Чорне море на бойове чергування.
Про це повідомляють ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 6 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів. В Середземному морі - 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп - 72 ракети", - йдеться в повідомленні.
Також впродовж доби в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря - 9 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
до Чорного моря - 16 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.