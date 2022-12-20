Новини

У Тюмені збиралися святкувати "возз’єднання Росії та Білорусі". ДОКУМЕНТ

11 46524
У Тюмені збиралися святкувати "возз’єднання Росії та Білорусі". ДОКУМЕНТ
У Тюменській області РФ місцева влада готувала святкові заходи з нагоди підписання "Договору про возз’єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави".

Відповідну інформацію розміщено на місцевому інформаційному порталі культури, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

На 22 грудня готувалися святкові заходи з нагоди підписання "Договору про возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави".

Згідно з повідомленням на сайті, культурні діячі Тюмені "готують сюрприз, який порадує мешканців держави та підкреслить єдність двох народів". За словами директорки Департаменту культури Тюменської області, "інформація про цю визначну подію виявилася приємною та історичною несподіванкою".

Читайте: Участь Білорусі у війні РФ проти України залишається малоймовірною попри зустріч Лукашенка та Путіна, - ISW

У Тюмені збиралися святкувати возз’єднання Росії та Білорусі 01

Сайт посилається на наказ Міністерства культури Російської Федерації, в якому вказано, що 12 грудня мали підписати цей "договір про воззʼєднання". Станом на зараз публічних даних про підписання такого документу немає.

Також читайте: Мешканку Тюмені оштрафували за напис "нет в***е". Вона казала, що це "нет вобле"

Нагадаємо, 19 грудня російський президент Володимир Путін відвідав Білорусь вперше із червня 2019 року. У Кремлі заявили, що він прилетів до Мінська, щоб обговорити "нові цілі та завдання союзного угруповання військ".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Andry Moon
    Схоже анексували Білорусь вчора. Такий собі білорусам сюрприз від бацьки.
    Одразу певно і повістки на могілізпцію....
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Сначала паєздка букєрнай криси в Бєларусь а патом ета хрєнь. Апять проста савпадєніє...
  • Envoy
    А может лучше с Китаем ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини