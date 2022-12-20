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До Кремінної ЗСУ залишилося декілька кілометрів, просування йде повільно через щільну замінованість, - Гайдай

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До Кремінної ЗСУ залишилося декілька кілометрів, просування йде повільно через щільну замінованість, - Гайдай
Українські захисники просуваються до Кремінної.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове-Кремінна. До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території", - зазначив він.

За словами Гайдая, українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію в Білогорівці: "Впевнено тримаємо позиції".

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Топ коментарі

  • scanncode scanncode
    Графік функції наближення Гайдая

  • эманюэль
    Та яке **** просування? Поки що тільки козломорді просуваються. В нас, нажаль, тільки від'ємне просування. Хто заткне цьому зеленому виродку пику?
  • Григорий 5fbb77e4
    Я ніколи не писав по замовленню . Несподобалось те , що він ту Кремінну вже з десяток разів брав , його бравада заради піару не відповідає дійсності . Багато розвелось таких , що успіхи ЗСУ подають як свої власні , начебто вони самі сидять в окопах під обстрілами .
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