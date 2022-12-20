До Кремінної ЗСУ залишилося декілька кілометрів, просування йде повільно через щільну замінованість, - Гайдай
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Українські захисники просуваються до Кремінної.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове-Кремінна. До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території", - зазначив він.
За словами Гайдая, українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію в Білогорівці: "Впевнено тримаємо позиції".