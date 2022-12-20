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Понад 10,5 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили на деокупованій території Херсонської області

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Понад 10,5 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили на деокупованій території Херсонської області
На визволеній частині Херсонської області фахівці-піротехніки очистили від мін і боєприпасів понад 900 гектарів території. Вдалося утилізувати 10,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДСНС України

Зазначається, що під час відступу російські війська залишили на раніше контрольованій території безліч мін. Ними буквально засіяні житлові будинки, дороги та лісосмуги.

Крім того, у місцях, де тривали бойові дії, залишилася велика кількість нерозірваних касетних боєприпасів.

"Піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили вже понад 900 гектарів території області, знешкодили понад 10,5 тисячі вибухонебезпечних предметів", - розповіли в пресслужбі.

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