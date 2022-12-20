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Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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Президент Володимир Зеленський з неанонсованим візитом приїхав до Бахмуту, де наразі точаться бої з російськими окупантами.

Про це повідомляють кореспонденти Freedom, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Бахмуті", - зазначається в повідомленні.

Інформацію підтвердив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Зеленський у Бахмуті. Найсміливіший Президент найсміливішої нації", - зазначив він.

Речник Зеленського Сергій Никифоров підтвердив Суспільному візит глави держави до Бахмуту.

"Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав", - сказав він.

"Фортеця Бахмут. Наші. Непокірні перед ворогом. Які своєю хоробрістю доводять, що ми вистоїмо і свого не віддамо. Україна пишається вами. Я пишаюсь! Дякую за мужність, стійкість та міцність, яку демонструєте у відбитті ворожих атак", написав Зеленській на своїй Facebook-сторінці.

"Дивіться: Бої в Бахмуті: ворожа артилерія нищить місто, окупанти намагаються розв’язати вуличні бої. ВIДЕО безпілотника

Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників 01
Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників 02
Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників 03
Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників 04
Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників 05
Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників 06
Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників 07
Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників 08

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Топ коментарі

  • Артур Голубенко
    Поддержать морально солдат и очередной раз мокнуть информационно ботоксную морду в ссанину. Что не так?
  • Андрій Андріїшин
    Інформаційна бімба. Рейтинги потрібно підіймати. Після мівіни та Шуляк.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    нужно просто перестать стрелять - видати йому потужний мікрофон - нехай покричить пригоженським про мир та любов в очах путіна
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