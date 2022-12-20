У районах ведення активних бойових дій у Донецькій області досі проживає понад 4 тис. дітей

На Донеччині понад 4 тис. дітей досі проживають у районах активних бойових дій.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У районах ведення активних бойових дій на Донеччині досі проживають понад 4 тисячі дітей. Поліцейські постійно спілкуються із місцевими, щоб переконати їх евакуюватися разом з дітьми подалі від небезпеки. Тож ми оснастили кожен екіпаж "Білого Янгола" дитячими захисними комплектами - касками та бронежилетами, які виготовлені Львівським оборонним кластером спільно з Ювенальною поліцією України. Тепер у разі необхідності поліцейські зможуть краще захистити дітей від обстрілів під час евакуації", - написав Клименко.

Він зазначив, що спеціалізований підрозділ поліції "Білі Янголи" щодня рятує життя мешканців Донеччини. Підрозділ охоплює Мар’їнський напрямок, а також Лиманський, Великоновосіловський і Бахмутський.

"Для мене було важливо побачити очі мужніх поліцейських Донеччини. У Кураховому, Костянтинівці, Бахмуті - наші всюди міцно стоять на своїй землі. У всіх - стомлений, але незламний погляд. Дев’ятеро поліцейських стали частиною команди "Білих янголів" та вже розпочали роботу. Вони пройшли жорсткий відбір та спеціалізовану підготовку, у тому числі курс тактичної медицини від топових парамедиків зі США. "Янголи" - практично єдині, хто допомагає цивільному населенню поблизу лінії фронту: евакуюють громадян, надають екстрену медичну допомогу пораненим, доставляють гуманітарні вантажі, розшукують і вивозять тіла загиблих", - додав Клименко.

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