80% Київщини без електроенергії, ситуація залишається критичною, - ОВА

Наразі енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з електропостачанням залишається критичною. Після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває. Наголошу, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає.



Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури "Укренерго" застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад.



Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника ОВА, "Укренерго" та ДТЕК докладають всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень.

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