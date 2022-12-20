Новини • Війна

Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконність перебування РФ у Радбезі ООН, - Кулеба

3 10015
Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконність перебування РФ у Радбезі ООН, - Кулеба
Україна зараз готується до офіційних кроків для доказу незаконного перебування РФ у Раді безпеки ООН, що має запустити політичний процес щодо позбавлення Росії цього місця.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"РФ посідає місце постійного члена Ради безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього, і в результаті, відверто скажемо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді безпеки ООН, і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення цього місця", - сказав він.

Міністр наголосив, що процес не буде простим, проте настав час для "розмови про узурпацію Росією місця в Раді безпеки ООН".

"Настав час для відвертої, аргументованої розмови про узурпацію РФ місця в Раді безпеки ООН та ООН в цілому", - наголосив він.

Також Кулеба додав, що "міжнародне право, а не інтриги та махінації на догоду РФ - ось на чому стоятиме Україна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не бачать можливості зміни правил ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки, - Білий дім

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Олег Кущ e096799b
    Кулеба крассавчик
  • Злий Грицько
    Взагалі то саме існування мордору незаконне!
  • Tetiana Derkach
    Мені здається правильним починати називати речі своїми іменами. путлер займає посаду вчетверте при існуючих обмеженнях двічі. І його досі іменують легітимним президентом раши. Про українців постійно кажуть щось таке, щоби у вухах було як би ми не такі. То пора постійно казати і повторювати - путлер нелегітимний президент. Буде діяти так само - через рік і рашка заповторює «нелегітимний». Тим більш їм треба якось від нього здихатис
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини